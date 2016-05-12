Вашингтон, 12 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Профессор истории университета в Калифорнии (Санта-Барбара) Пол Соннино провёл исследование с целью установления личности загадочного узника времен Людовика XIV, носившего прозвище «Железная Маска», сообщает Discovery.

Узник в железной маске на анонимной гравюре времён Французской революции

Этот человек, чье настоящее имя до сих пор неизвестно, был заключен под стражу в 1669 году. Его содержали в Бастилии и прочих французских тюрьмах более тридцати лет, до самой его смерти, произошедшей в 1703 году. Его лицо на протяжении всего времени заключения было скрыто маской.

Бытует мнение, что этот человек являлся братом-близнецом короля Франции Людовика XIV, но Пол Соннино считает, что в действительности это был Эсташ Доже, камердинер кардинала Мазарини, бывшего первым министром Франции во времена раннего периода правления Людовика XIV.

В своей книге профессор приводит доказательства того, что Эсташ Доже был отправлен в тюрьму для того, чтобы скрыть происхождение части богатств кардинала Мазарини, а маску, в действительности являвшуюся бархатной, Доже носил для того, чтобы его личность оставалась неизвестной.