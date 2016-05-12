Кострома, 12 мая, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В Костроме перед судом предстанет бывшая сотрудница муниципального учреждения, обвиняемая в мошенничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области, она заставляла родственников усопших платить за землю для могил, которая должна была выделяться бесплатно.

Могила

Бывший главный специалист по учету захоронений муниципального учреждения «СМЗ по ЖКХ» в 2012—2015 годах, используя служебное положение, вводила граждан в заблуждение относительно условий, на которых предоставляются земельные участки для погребения на территории кладбища на улице Ярославской. Женщина нарушала действующее законодательство, предусматривающее безвозмездное выделение участков для захоронений, и обманным путем получила от граждан около 200 тысяч рублей, которые использовала по личному усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Костроме на горе людей успешно наживаются многие. Например, существовала практика продавать участки на кладбищах «впрок», однако осуществлявший такие сделки чиновник не имел на это права и покупателям не проставлял никаких гарантий. Хотя земля на кладбище по закону предоставляется бесплатно, нашли желающие отдать деньги за возможность выбрать могилу заранее — в итоге они лишились денег, а в отношении бывшего директора кладбища заведено уголовное дело. После этого на общественных кладбищах нашли пустые могилы с незаконно установленными памятниками, оградами и навесами, хотя на этих участках фактически не было захоронений.