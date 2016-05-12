Москва, 12 мая, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Россия неоднократно предлагала США и НАТО совместно проработать над созданием системы безопасности в Европе, но ей отказали. Об этом 12 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

White House Photographic Office Подписание договора о РСМД. 1987

«В течение многих лет РФ неоднократно обращала внимание на риски для международной безопасности, которые создаются от ПРО США. Мы предлагали различные варианты решения и готовы к сотрудничество — в том числе и к созданию с НАТО принципа секторов безопасности, которая могла бы защитить Европу извне евроатлантики и не подрывала нашу безопасность. Здесь и кроется суть проблемы. Но США и их союзники отказались двигаться в этом направлении, не согласились закрепить ненаправленность ПРО против РФ», — сказала Захарова.

По её словам, обсуждение с РФ по путям решения проблемы было полностью свёрнуто по инициативе США: «При этом шло расширение масштабов ПРО. Мы продолжаем рассматривать расширение ПРО как угрозу международной безопасности».

Захарова отметила, что в состав ПРО в Румынии и Польше входят пусковые установки, идентичные тем, что стоят на кораблях ВМС США: «Мы расцениваем это как пункт, идущий вразрез договору РСМД. Таким образом, США нарушили договор РСМД. Россия неоднократно указывала на опасность развития негативного сценария, но наша озабоченность игнорируется. Мы делаем из этого выводы, в том числе военного характера».

Напомним, 12 мая состоялись мероприятия в связи с вводом в строй ПРО США в Румынии. Тем самым США завершили второй этап объявленного в 2009 году поэтапного подхода размещения ПРО. Теперь идёт третий этап размещения ПРО. Так называемая церемония намечена на 13 мая.