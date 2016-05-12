Вашингтон, 12 мая, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Американское руководство обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на Китай из-за того, что Пекин отказывается снижать пошлины на импортную американскую курятину. Администрация президента США подала жалобу, пишет The Wall Street Journal.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг Выяснение отношений

Ситуацию прокомментировал глава Торгового представительства США (USTR) Майк Фроман. Он пояснил, на чём основано обращение: причина в отказе правительства Китая снизить антидемпинговые и компенсационные пошлины на ввозимую из США курятину, приведя их в соответствие с действующими для членов ВТО правилами.

«На основании нашего анализа становится понятно, что Китай игнорирует правила, а это неприемлемо. Нарушая эти правила, Китай расшатывает позицию трудящихся американцев», — заявил он.

Пошлины, о которых идёт речь, установлены Министерством торговли Китая установило в 2010 году. Между США и Китаем начался спорт, а в сентябре 2013 года ВТО приняла решение в пользу Вашингтона по ряду жалоб.