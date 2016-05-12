США пожаловались на Китай в ВТО
Вашингтон, 12 мая, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Американское руководство обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на Китай из-за того, что Пекин отказывается снижать пошлины на импортную американскую курятину. Администрация президента США подала жалобу, пишет The Wall Street Journal.
Ситуацию прокомментировал глава Торгового представительства США (USTR) Майк Фроман. Он пояснил, на чём основано обращение: причина в отказе правительства Китая снизить антидемпинговые и компенсационные пошлины на ввозимую из США курятину, приведя их в соответствие с действующими для членов ВТО правилами.
«На основании нашего анализа становится понятно, что Китай игнорирует правила, а это неприемлемо. Нарушая эти правила, Китай расшатывает позицию трудящихся американцев», — заявил он.
Пошлины, о которых идёт речь, установлены Министерством торговли Китая установило в 2010 году. Между США и Китаем начался спорт, а в сентябре 2013 года ВТО приняла решение в пользу Вашингтона по ряду жалоб.