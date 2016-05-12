Таганрог, Ростовская область, 12 мая, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Сегодня, 12 мая, юбилейный международный чеховский фестиваль стартовал на родине писателя в городе Таганроге Ростовской области. Как сообщили ИА REGNUM в администрации приморского города, одним из его гостей станет вдова Александра Солженицына, президент Русского общественного фонда имени лауреата Нобелевской премии Наталья Солженицына.

donland.ru Библиотека имени Чехова в Таганроге

В 10-й раз в Таганроге книжный фестиваль соберет участников из различных российских городов. В рамках проведения фестиваля будут открыты около 40 площадок, Для юных читателей и взрослых любителей литературы пройдет более 50 мероприятий.

Наталья Солженицына выступит с открытой лекцией на тему «А.И. Солженицын: «Жить не по лжи». Услышать её можно будет завтра, 13 мая. А 14 мая запланирована творческая встреча «А.И. Солженицын: читатель, школьный учитель, писатель», которая пройдет в центральной городской библиотеке имени Чехова. Кроме того, на родине Чехова пройдут творческие встречи с писателями, поэтами, иллюстраторами. Так, с участниками фестиваля встретится художник, автор знаменитого на весь мир талисмана Олимпиады-80 медвежонка Миши Виктор Чижиков, ожививший книги Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Сергея Михалкова и других авторов.

В рамках фестиваля выступят творческие коллективы, молодежь организует флэшмобы. Запланированы книжные выставки, презентации.