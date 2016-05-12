Киев, 12 мая, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Журналист Руслан Коцаба приговорен к 3,5 годам лишения свободы за призывы отказаться от мобилизации и препятствование деятельности Вооруженных сил Украины. Такое решение, как передает «Укринформ», принял Ивано-Франковской городской суд.

Mykola Vasylechko Руслан Коцаба

В то же время, сотрудник СМИ признан невиновным в государственной измене и оправдан по данной статье в связи с «отсутствием состава преступления».

«Суд не видит признаков госизмены в обнародовании Русланом Коцабой видеообращения к президенту Украины» Я против мобилизации», — подчеркнул судья. — Однако, его действия квалифицируются по ст. 114−1 УК Украины — препятствование законным действиям ВСУ в особый период».

Защита Коцабы намерена обжаловать приговор, поскольку считает его не справедливым.

Как ране сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2015 г. решением городского суда Ивано-Франковска журналист Руслан Коцаба был задержан по подозрению в государственной измене.

Дело было открыто после того, как сотрудник СМИ инициировал публичную акцию под названием «Я против мобилизации».