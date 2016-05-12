Вашингтон, 12 мая, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Данные орбитальных телескопов «Гершель» и «Кеплер» позволили ученым NASA точно измерить диаметр карликовой планеты 2007 OR10, неожиданно оказавшейся самым крупным объектом пояса Койпера, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA.

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Планета оказалась покрытой слоем замороженных газов, удерживаемых от испарения в космос только размерами планеты. Сделать такие выводы ученым позволило совмещение инфракрасных снимков с «Гершеля» с изображениями разных объектов Солнечной системы, полученными «Кеплером». Раньше считалось, что диаметр карликовой планеты 2007 OR10 равен 1535 километрам, что позволяет считать её второй по величине среди объектов пояса Койпера. Это достаточное основание для того, чтобы присвоить планете собственное имя.

Кроме того, химический состав, покрывающий планету, объясняет красный цвет её поверхности.

Напомним, пояс Койпера состоит из астероидов, карликовых планет и более мелких объектов. Он расположен за пределами орбиты Плутона.