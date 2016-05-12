Севастополь, 12 мая, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Расходная часть бюджета Севастополя на 2016 год увеличена на 5 млрд 300 млн рублей, таким образом расходная часть бюджета составит 30,567 млрд рублей. Правительство города подготовило законопроект об изменении бюджета города для последующего утверждения заксобранием. Об этом 12 мая на заседании правительства заявил директор департамента финансов Владимир Штоп, передает корреспондент ИА REGNUM.

Севастополь

Первая часть изменений касается увеличения расходной части городского бюджета на 3 млрд 419 млн рублей (к текущему бюджету в 17 млрд 711 млн рублей). В этой сумме учтены налоговые доходы в размере 439 млн рублей, полученные в первом квартале и безвозмездные поступления из федерального бюджета — 2 млрд 982 млн рублей, включая субсидии на ФЦП (259 млн рублей).

Другая часть изменений содержит увеличение бюджета за счет возвращенных остатков бюджета прошлого года (1 млрд 900 млн рублей), возврата остатков трансферта 2015 года (470 млн рублей) и поступивших сверх утвержденных объемов трансферта в сумме 2 млрд 582 млн рублей.

В законопроект включено распределение зарезервированных в бюджете (709 млн рублей) и перераспределение субсидий по главным распределителям бюджетных средств — ГРБС — 1 млрд 720 млн рублей.

«Это очень приличный бюджет. Для сравнения в Новосибирске, где живет 1 млн 600 тыс. жителей, в общем-то бюджет такой же. Просто прекрасный бюджет, я считаю, объем бюджета очень хороший, — заявил Штоп журналистам. — Теперь задача — освоить его до конца года».

Он добавил, что правительство и лично губернатор вели переговоры с министерством финансов и с правительством РФ по возврату остатков.

«Все-таки мы смогли их убедить, чтобы они нам разрешили из остатков 2 млрд рублей сейчас распределить, но мы пообещали, что все дополнительные доходы, которые получим в течение года, будем направлять на уменьшение дефицита», — пояснил главный финансист.

Как сообщало ИА REGNUM, последние изменения в бюджете города были внесены в марте. Тогда правительство распределило расходную часть и поступившие трансферты из федерального бюджета на общую сумму 1,13 млрд рублей.

Для утверждения документа в законодательном собрании понадобилось более двух недель и несколько внеочередных заседаний правительства и законодательного собрания.

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