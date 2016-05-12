Москва, 12 мая, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро и госсекретарь США Джон Керри, как ожидается, примут участие во встрече президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Вене 16 мая, сообщает «Интерфакс».

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«Такая встреча готовится. Будет обсуждаться карабахское урегулирование», — заявил «Интерфаксу» замглавы МИД РФ — статс-секретарь Григорий Карасин.

Источник в дипломатических кругах также подтвердил РИА «Новости» возможность встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Вене 16 мая.

«Да, в Москве подтверждают возможность такой встречи. Она готовится с участием президентов двух стран и министров иностранных дел России, США и Франции», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возможном проведении такой встречи в Вене 16 мая.

В Ереване и Баку, однако, не смогли предоставить информацию о возможной встречи президентов двух стран.

«Информация о встречах и визитах президента распространяется в надлежащем виде и в установленные сроки», — заявил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян.

В Баку хоть и подтверждают вероятность встречи, но заявляют, что дата возможной встречи пока неизвестна. «Пока нет точной информации о дате встречи», — сказали в администрации президента Азербайджана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не смог подтвердить возможную встречу президентов Армении и Азербайджана.

«Мне по этой информации сказать пока нечего. Безусловно, в Москве приветствуют любые шаги, которые имели бы своей целью деэскалацию напряженности в районе конфликта и возврат к диалогу с целью поисков варианта политического урегулирования», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Андрие (Франция) заявили, что на фоне последних случаев насилия и исходя из необходимости снижения напряженности на линии соприкосновения пришло время для встречи президентов Армении и Азербайджана.

«Наши министры иностранных дел готовы организовать эту встречу на следующей неделе в Вене. Основная цель будет состоять в укреплении режима прекращения огня и достижении соглашения о мерах доверия, что создаст благоприятные условия для возобновления переговоров по всеобъемлющему урегулированию, основанному на основополагающих принципах и элементах», — говорится в сообщении дипломатов.