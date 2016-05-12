Москва, 12 мая, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает укрепление в парах с иностранными валютами. Рубль закономерно следует за нефтью, хотя потенциал укрепления здесь весьма ограничен. Для того чтобы доллар ушел в область 60 рублей, нефть должна закрепиться и прочно держаться около $50 за баррель. Пока оснований для этого минимум, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Рыночная волатильность, которая распространяется на валютный сегмент, уже давно никого не пугает. Это такая же «новая реальность», как и многое другое. Увлекаться продажами в паре доллар/рубль вряд ли стоит, так как история прошлого года показывает, что конъюнктура и настроения на площадках меняются очень быстро», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 13 мая. Так, курс доллара снижен на 1,2821 рубля до 64,6907 рубля. Евро подешевел на 1,3368 рубля и составил 74,1137 рубля. Сегодня, 12 мая, цена нефти Brent впервые с конца апреля превысила отметку $48 за баррель и составила $48,02. Марка WTI подорожала на 0,95% до $46,69 за баррель.