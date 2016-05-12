Краснодар, 12 мая, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Краснодарском крае местный житель откопал на своем приусадебном участке опасную находку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 12 мая, хранить у себя взрывоопасные предметы 65-летний житель хутора Новоукраинского не захотел и позвонил в полицию с намерением выдать боеприпасы.

ki.ill.in.ua Мины

Прибывшие на место полицейские оцепили территорию. Как выяснилось, 360 боеприпасов времен Великой Отечественной войны мужчина выкопал в ходе полевых работ у себя в огороде. Большинство из них — мины различного калибра. От того, что взрывоопасные предметы долгое время пролежали в земле, на них образовалась коррозия.

Опасная находка изъята. Боеприпасы уничтожат саперы.

Добавим, что менее месяца назад опасные находки были обнаружены в Кореновском районе. Позвонивший в полицию мужчина сообщил, что при проведении земельных работ на территории кладбища, он обнаружил предмет, по внешним признакам схожий с боеприпасом времен далеких 40-х. В этот же день с аналогичным сообщением в полицию обратился 28-летний житель станицы Платнировской. Опасную находку мужчина обнаружил при демонтаже ограждения домовладения.