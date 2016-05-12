Киев, 12 мая, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Под председательством вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко состоялось рабочее совещание по ограничению доступа российских книг «антиукраинского содержания» на рынок Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Как уточняет пресс-служба украинского правительства, в совещании приняли участие писатели, издатели, представители Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, представители Госкомтелерадио, Министерства экономического развития и торговли, СБУ, Нацполиции, Государственной фискальной службы.

Подчеркивается, что на совещании рассмотрели наработанные проекты актов по введению механизма ограничения доступа на украинский рынок «иностранной печатной продукции антиукраинского содержания».

«Предложен разрешительный принцип, который более действенный, чем полный запрет книжной продукции из страны-агрессора. Книжный рынок нужно оградить от книг, содержащих путинскую пропаганду. В то время, когда на Востоке Украины идет война, такой шаг является оправданным», — заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Также правительство Украины информирует, что «писатели и издатели сходятся во мнении, что введение разрешений на продукцию из России будет реальным механизмом контроля над тем, что ввозят и продают на книжных полках». Однако кто конкретно так считает — не уточняется. Сообщается, что по данным Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, «подавляющее большинство членов ассоциации поддержат внедрение разрешительного принципа на книги из страны-агрессора».

Идею о запрете доступа на Украину российских книг Вячеслав Кириленко продвигает с начала нынешнего года. Ранее он обещал, что именно в мае на рассмотрение Кабинета министров будет предложен конкретный законопроект о лицензировании книжной продукции, «которая имеет происхождение из страны-агрессора».