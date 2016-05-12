Вашингтон, 12 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Археолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего Джеффри Брасвелл опроверг информацию об обнаружении по снимкам из космоса 15-летним школьником заброшенного города майя, сообщает журнал Wired.

Peter Andersen Руины города Майя

В настоящий момент археолог со своими студентами работает на территории мексиканского штата Юкатан неподалеку от места, указанного мальчиком. Учёный заявил, что знает эту местность хорошо, а то, что на снимках из космоса похоже на затерянный город, в действительности является заброшенным полем и высохшим болотом.

Кроме того, Брасвелл указал, что настоящий археологический интерес представляет район, расположенный гораздо южнее.

Напомним, что 15-летний канадский школьник Уильям Гадури выдвинул гипотезу, что города майя строились в соответствии с картой звездного неба и на спутниковых снимках, предоставленных ему Канадским космическим агентством, указал объекты, напоминающие городские постройки и пирамиду.

Помимо прочего, Энтони Эйвени, один из основателей археоастрономии, не разделяет уверенности мальчика в том, что майя строили города по карте звездного неба.