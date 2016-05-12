Омск, 12 мая, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Поступок Натальи Поклонской, которая встала в ряды «Бессмертного полка» с иконой Николая II, можно объяснить только непониманием прокурором Крыма происходящего вокруг. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил один из инициаторов акции «Бессмертный полк» — томский журналист Сергей Лапенков.

Владимир Осипов Прокурор Крыма Наталья Поклонская встала в ряды «Бессмертного полка» с иконой Николая II

«Честно говоря, странно было видеть прокурора с портретом Николая II по той простой причине, что «Бессмертный полк» — это все-таки история личной памяти. В связи с этим возникал вопрос: Поклонская являлась кем? Внучкой, правнучкой, праправнучкой Николая II? Имеет ли она отношение к дому Романовых — втайне от папы и мамы, например. Но с другой стороны, Николай II, как реальный человек, тоже не имеет отношения к периоду Великой Отечественной войны (если уж говорить о нем как о реально существовавшем политическом лидере, национальном лидере, царе и так далее). Если говорить о нем как о святом, который приходил на помощь воинам Советской армии (многие надели крестики и молились — дело-то известное), то Николай II — он ведь из новомучеников, не так давно стал святым. Мне кажется, что уж точно не ему могли молиться бойцы, а кому-то из более привычных дореволюционных святых — их на Руси хватало», — отметил Сергей Лапенков.

Он действительно озадачен и удивлен действиями прокурора Крыма.

«Ведь в чем смысл «Бессмертного полка»? В личной памяти, в семейной памяти. Президент страны, мне кажется, это понимает — он с портретом своего отца вот уже второй год выходит на «Бессмертный полк». А вот прокурор — как-то так. Я читал разные определения, поясняющие поступок Поклонской. Кто-то пишет, что она тем самым какие-то мосты в истории и во времени проложила — может быть, я не знаю. Но это так странно с иконой в «Бессмертном полку» — неужели она этого не понимает? Мне просто удивительно», — поделился мнением Сергей Лапенков.

По его словам, за всю историю «Бессмертного полка» происходили разные истории: в его строй вставали с портретами государственных и исторических персонажей.

«Поклонская — надо отдать ей должное — прямо пионер, она прям первая, кто с иконой вышел. Но у нас нет цели отслеживать такие вещи. Например, в Томске мы просили: «Рябят, хотите — идите с вашим Сталиным, вы в первый ряд только не вставайте». Устав «Полка» — закон неписаный, он Конституцией не закреплен, на параграфы не разбит. Но он очень простой и понятный с точки зрения совести и здравого смысла. Многие люди его разделяют: видимо, потому, что совпадает с внутренним ощущением человека. Речь идет об увековечивании личной и семейной памяти о поколении 40-х годов. Поэтому, мне кажется, что портрет своего предка в руках у человека — первое, что должно быть в этот день. А потом уже все исторические персонажи, генералиссимусы, маршалы, и совсем уже странные истории, как икона Николая II», — считает Сергей Лапенков.

Он напомнил, что «Бессмертный полк» — это территория личной памяти.

«Года три назад я спросил молодого человека: «Зачем ты со Сталиным пришел? У тебя кто воевал в семье? Может, ты сирота, конечно». А он ответил, мол: «Нет — не сирота, — есть папа и мама. Прадедушка воевал». «Так где портрет родственника твоего? Ты почему с ним не пришел?» — спрашиваю. Оказалось, что прадедушка простым солдатом был. Генералиссимус интересней, симпатичней, красивее? Я не знаю, как понять людей, которые своих родных считают ниже по каким-то критериям и вместо этого выносят портреты исторических персонажей», — отметил Лапенков.

По поводу инициатив наградить организаторов общественной акции «Бессмертный полк» товарищи Сергея и он сам говорят, что томские журналисты уже не раз отказывались ото всех подобных попыток.

«Согласились только на одну премию, и то, только потому, что она была не материальная и это было народное голосование в интернете: более 100 тыс. человек голосовали, и, уважая мнение людей, мы согласились. А что касается всех остальных наград, то мы считаем для себя неправильным что-то брать. Вот у деда моего награды были — две войны и батальонная разведка. Вот там награды. Я не сделал ничего более выдающегося, и мои товарищи так же считают. И самое главное — я это делал для своего деда. Это не тот случай, когда нужны награды», — считает Сергей Лапенков.