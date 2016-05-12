Москва, 12 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В Москве утром в будние дни ограничен вход пассажиров на станции метро «Кузнецкий Мост» и «Новокузнецкая», такие сообщения опубликованы 12 мая в «Твиттере» столичного метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

В рабочие дни с 8:30 до 9:00 станция «Новокузнецкая» будет закрыта для входа, пассажиры смогут попасть в метро через вестибюль станции «Третьяковская», — говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 11 мая по 5 июля 2016 года.

Также в рабочие дни с 8:30 до 9:00 будет закрыта для входа станция «Кузнецкий мост», пассажирам рекомендовано пользоваться соседней станцией «Лубянка». Данное ограничение будет действовать на три дня дольше, с 11 мая по 8 июля этого года.