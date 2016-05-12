Москва, 12 мая, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Проще Верховную раду переименовать в «конгресс» или «сенат». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявила глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя политику декоммунизации на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

«Объявленная Радой декоммунизация Украины, по сути, это декоммунизация старшего поколения и объявление иудами их детей и внуков, бесславно позорное будущее под руководством иностранных керiвников — кураторов и наместников», — отметила депутат.

«Проще Раду переименовать в «конгресс» или «сенат», а украинским депутатам сменить имена с Петра на Питера, например. Это более реалистично, чем массовые галлюцинации в Раде на тему названий в Крыму», — полагает Яровая.

Верховная рада Украины приняла постановление о переименовании трех районов и 107 населенных пунктов в Донбассе в рамках закона о декоммунизации. Согласно тексту постановления, в Донецкой области переименованы один район, четыре города, 33 села и поселка. В Луганской области новые названия получили два района, восемь городов и 26 сел и поселков.