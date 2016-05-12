Бразилиа, 12 мая, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Сенат Бразилии (верхняя палата национального парламента) на 180 дней отстранил от власти президента страны Дилму Руссеф, проголосовав за начало процедуры импичмента. Как передает ВВС, данное решение поддержали 55 сенаторов, против — только 22.

brasil.gov.br Дилма Руссеф

«Заседание Сената превратилось в многочасовой марафон, так как для выступления в дебатах перед голосованием записались практически все сенаторы — 70 из 81», — говорится в сообщении.

Решение верхней палаты национального парламента означает проведение слушаний дела об импичменте в Сенате, на время которых президент Бразилии отстранена от своих обязанностей. Затем вновь состоится голосование. Если две трети членов сената выскажутся за импичмент, то Мишел Темер будет и далее исполнять президентские функции. В противном случае, Дилма Руссефф вернется в президентское кресло.

Отметим, что оппозиция обвиняет Дилму Руссеф в финансировании собственной избирательной кампании из государственного бюджета в 2014 году. Одновременно с этим с 2014 года в стране идет расследование коррупционных схем в контролируемой государством компании Petrobras.

Сама президент Бразилии Русеф отвергает все обвинения, а своих противников обвиняет в «политическом мошенничестве».

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