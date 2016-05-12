Чебоксары, 12 мая, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Появляются новые обстоятельства в деле о банкротстве ОАО «Чувашавтордор». Долги предприятия перед кредиторами составляют почти 930 млн рублей, а временный управляющий обращает внимание на «признаки преднамеренного банкротства». Соответствующие пояснения приводятся в решении Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

chuvashavtodor.ru Сайт «Чувашавтодора» перестал обновляться с введением процедуры внешнего управления

Решением Арбитражного суда Чувашии открытое акционерное общество «Чувашавтодор» 27 апреля признано банкротом, конкурсное производство открыто на шесть месяцев — до 27 октября. Полный текст решения составлен 5 мая, информация об этом появилась на сайте суда сегодня, 12 мая.

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Согласно опубликованному документу, на судебном заседании 27 апреля Минтранс Чувашии и Госкомимущество просили приостановить рассмотрение дела о банкротстве до 6 июня. Причиной ходатайства стало проведение судебной экспертизы о соответствии оценки рыночной стоимости государственного пакета акций. Напомним, республике принадлежат 75% акций предприятия (минус 1 акция). В 2015 году региональные власти дважды выставляли предприятие на продажу с начальной стоимостью в 179,3 млн рублей: на первых торгах победитель (ООО «Лидер») не внёс залоговую сумму, вторые торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

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Временный управляющий на заседании в Арбитражном суде Чувашии просил открыть процедуру конкурсного производства, мотивировав это долгом предприятия в размере 928,3 млн рублей. Кроме того, он считает, что банкротство предприятия могло быть преднамеренным.

«Пояснил, что в реестр требований кредиторов включены требования кредиторов на общую сумму 928 314 386 руб. 78 коп., из них 769 274 700 руб. 46 коп., в качестве обеспеченных залогом имущества должника, активы должника составляют 638 380 000 руб. Указал, что в ходе финансового анализа выявлены признаки преднамеренного банкротства ОАО «Чувашавтодор», — говорится в судебном решении.

Временного управляющего поддержали кредиторы, также попросив открыть процедуру конкурсного производства. В частности, представитель одного из банков указал на то, что, «несмотря на принятые судом обеспечительные меры», за период с 29 февраля по 25 апреля 2016 года остаточная стоимость контрактов снизилась с 211,27 млн рублей до 181,9 млн рублей. Однако, по данным банкиров, денежные суммы по контрактам на счёт, указанный в определении суда о принятии обеспечительных мер, не поступают.

Суд поддержал временного управляющего и кредиторов, установив, что «обстоятельства по делу свидетельствуют о неспособности должника удовлетворить требования кредиторов в установленный законом срок».

«В ходе процедуры наблюдения «Чувашавтодор» включены требования кредиторов в общем размере 928 314 386 руб. 78 коп. том числе: 769 274 760 руб. 46 коп. основного долга обеспеченного залогом имущества должника, 153 562 553 руб. 99 коп. основного долга не обеспеченного залогом, 5 477 072 руб. 33 коп. финансовых санкций. Указанные требования конкурсных кредиторов не погашены. Как следует из анализа финансового состояния должника балансовая стоимость имущества, которое может быть реализовано для расчета с кредиторами, а также покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему составляет 638 380 000 руб.», — приводятся финансовые данные в решении суда.

«Поскольку признаки банкротства у должника имеются, а восстановление платёжеспособности невозможно, целесообразно введение в отношении ОАО «Чувашавтодор» процедуры конкурсного производства», — делает вывод в Арбитражном суде Чувашии, удовлетворив требования заявителей.

Напомним, ранее премьер Чувашии Иван Моторин, комментируя банкротство «Чувашавтодора», заявил, что предприятие можно было спасти в конце 2014 года — начале 2015 года. Для этого необходимы были совместные усилия всех заинтересованных сторон, «в первую очередь — финансовых организаций»: «Но когда начался финансовый кризис, к сожалению, банки-партнёры вместо оказания помощи убили предприятие».

«За 2014 год предприятием было выплачено порядка 1 млрд рублей банкам — погашены кредиты. Новые средства на поддержание деятельности банки не выдавали. При объёме прибыли в 15 млн рублей вы сами представляете, что такое миллиард для организации! Соответственно, из предприятия были вытащены все резервы. Это привело к дестабилизации работы, невозможности выполнять свои договорные обязательства», — сообщил Моторин, отметив, что 80% средств «Чувашавтодор» направлял на погашение задолженности перед банком»: «В сезон 2015 года предприятие имело контракты на 1,7 млрд рублей, а выполнено было всего на 346 млн рублей. То есть было нарушено производство».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году было осуждено бывшее руководство «Чувашавтодора». Фигурантами являлись пятеро человек во главе с бывшим директором Александром Волковым, который в итоге получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.

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