Москва, 12 мая, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Сотрудникам правоохранительных органов столицы удалось предотвратить побег из СИЗО лидера организованной преступной группы, сообщает 12 мая пресс-служба МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с ФСИН России предотвратили побег из СИЗО-6 УФСИН России арестованного лидера организованной группы «черных» риелторов», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк добавила, что 35-летнего мужчину задержали в декабре минувшего года по подозрению в заказных убийствах ради завладения недвижимостью. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и поместили под арест в СИЗО.

Позже, в марте текущего года, главарь преступной группы стал готовиться к побегу. Мужчина намеревался заручиться поддержкой сообщников, которые помогли бы ему выехать из СИЗО по поддельным документам, а затем скрыться от правосудия. Однако сотрудникам полиции стало известно об этом замысле.

В целью предотвращения побега подозреваемого оперативники уголовного розыска «под видом представителей криминальной среды вошли в доверие к злоумышленнику и выступили в роли конвойных».

Полицейские забрали арестанта из СИЗО на иномарке и направились к воротам изолятора. Когда заключенного отделяли от свободы лишь несколько метров, появились бойцы СОБРа, остановившие машину, приводит подробности Life.ru.

Всех пассажиров автомобиля вытащили из салона и положили на землю. Арестант при этом сопротивления не оказал, более того, он заявил, что никуда бежать и не собирался.

Однако по факту попытки побега из-под стражи теперь возбуждено уголовное дело, при этом этапы подготовки заключенного к побегу оказались задокументированы.