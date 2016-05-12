Сочи, Краснодарский край, 12 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Российские власти продолжат стимулировать предприятия ОПК, развивать мощности и повышать уровень кооперации. Об этом 12 мая в ходе заседания по вопросам развития отечественного оборонно-промышленного комплекса заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин на оборонном заводе

«Государство будет и дальше стимулировать предприятия ОПК, развивать производственные и технологические мощности. Необходимо создавать условия для развития и других отраслей производства, тесно связанных с оборонкой», — сказал Путин.

Путин отметил, что власти сделают всё для создания новых рабочих мест и роста заработных плат в сфере ОПК: «Будем и дальше делать все для сохранения рабочих мест и повышения уровня заработной платы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса».

По его словам, предприятия ОПК выполнили свои обязательства по ГОЗ в 2015 году. Государственный оборонный заказ уже исполнен на 97%, отметил глава государства.

Вместе с тем Путин посетовал на то, что исполнение ряда контрактов в рамках ГОЗ «было затянуто и сорвано», и поручил выяснить причины произошедшего: «Вместе с тем должен сказать, что исполнение ряда контрактов, к сожалению, оказалось затянутым, а некоторые из них даже сорванными. Сегодня попросил бы руководителей структур и организаций ОПК в своих докладах обратить внимание на причины невыполнения обязательств по гособоронзаказу на 2015 год».

В целом, отметил глава государства, по итогам 2015 года в войска РФ поступило «более четырёх тысяч образцов вооружений и техники».