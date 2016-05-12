Ростов-на-Дону, 12 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Трагедия произошла в зоопарке Ростова-на-Дону. Щедрые посетители, пренебрегая предостережениями зоологов, до смерти накормили зубра «человеческой» едой. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 12 мая ведущий специалист по связям с общественностью ростовского зоопарка Валерия Латанова, в желудке у зубра было несколько десятков килограммов пасхальных куличей, жевательных резинок, чипсов, овощей и фруктов.

zoopark-rostov.ru Зубр

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12-летнего зубра по имени Муравей, который находился в самом расцвете сил, наблюдали ветеринары, на время животному даже стало лучше. Но спасти его, к сожалению, не удалось. Как отметила Валерия Латанова, случай перекорма животных в зоопарке не единичный, поэтому по громкой связи сотрудники зоопарка регулярно делают объявления. Проследить, кто угостил животного тяжело, так как в майские праздники зверинец посетили более 20 тыс. человек.

Кроме того, в эти майские дни от врожденного порока сердца умер котенок леопарда. Маленькому хищнику не было еще и года. Что примечательно, в неволе эти животные размножаются достаточно редко. В июле прошлого года у пары краснокнижных дальневосточных леопардов появилась на свет тройня, но зачастую только двое детёнышей оказываются полностью здоровы.

Особое внимание специалисты обращают на то, что этот вид семейства кошачьих находится на грани вымирания. В дикой природе на территории России сохранилось около 50 особей.

Напомним, главной причиной установки табличек с надписью «Кормить животных запрещено» является то, что человеческая пища обитателям зверинца совершенно не подходит. Лакомство от посетителей они принимают охотно, но затем мучается от непривычной еды.

Ростовский зоопарк, в том числе, в целях недопущения подобных случаев начал проводить акции — публичные кормления животных.

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