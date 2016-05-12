Астрахань, 12 мая, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Самая престарелая долгожительница на земле проживает в Астраханской области. Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве социального развития и труда 12 мая, отметившая в этом году 120-летний юбилей Танзиля Бисембеева попала в Книгу рекордов России.

astrobl.ru Танзиля Бисембеева

Родилась Танзиля Насихановна в 1896 году в селе Исламгазы Красноярского района в многодетной семье, в которой было восемь детей. Она была вторым ребенком. Детство было трудным, так как она была одной из старших дочерей, и ей приходилось помогать родителям по хозяйству и воспитывать младших сестёр и брата.

У Танзили Насихановны — трое сыновей. Сейчас она проживает в семье младшего сына, окружена заботой, любовью родных и близких. Она — счастливая бабушка, прабабушка и прапрабабушка: у нее 10 внуков, 24 правнука и два праправнука.

В первый раз Танзиля вышла замуж до войны. Её супруг погиб на фронте. После Великой Отечественной войны она вновь вышла замуж. Первого сына она родила уже после 50 лет, потом появился на свет второй, а еще через три года и третий сын. Русский язык бабушка за свою жизнь так и не выучила и говорит только на своем родном — казахском. Общение с детьми — самое главное ее развлечение на сегодняшний день. Несмотря на почтенный возраст, передвигает долгожительница бодро, сама себя обслуживает.

Добавим, что в регионе проживает более 70 человек, перешагнувших вековой рубеж. Лидерами по числу долгожителей является Ленинский и Советский районы Астрахани. В этом году 16 апреля 111-й день рождения отметила жительница села Марфино Володарского района, вдова участника Великой Отечественной войны Калимат Мурзагалиева. Она родилась и выросла в селе Кудряшово Гурьевской области (теперь — территория Казахстана) в простой крестьянской семье, пережила первую русскую революцию в 1905 году, Октябрьскую революцию, две мировые войны. В 1933 году Калимат вышла замуж за учителя местной школы Абулгазиза Мурзагалиева. В 1941 году муж, как и большинство мужчин, ушёл на войну. Вернувшись в 1945 году в родное село, Абулгазиз снова пошёл преподавать в школу. В 1962 году вместе с мужем и детьми Калимат переехала в Астраханскую область.