Москва, 12 мая, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выросли по отношению к предыдущему закрытию торгов, причём стоимость Brent впервые с конца апреля превысила отметку $48 за баррель, свидетельствуют данные электронных торгов 12 мая.

neftegazmontazh.com Нефтяные вышки

К 12:10 мск баррель Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже подорожал на 0,88% до $48,02. Марка WTI к этому времени в Нью-Йорке стала дороже на 0,95% и составила $46,69 за баррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая цены на нефть снижались из-за данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

По состоянию на 08:57 мск сегодня, 12 мая, мировые цены на нефть резко выросли в ходе электронных торгов, Brent прибавила 4%, свидетельствуют данные торговых площадок в Лондоне и Нью-Йорке.