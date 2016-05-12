Донецк, 12 мая, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Переименование Украиной населенных пунктов ДНР затруднит ход мирных переговоров по урегулированию. Об этом сегодня, 12 мая, заявил полномочный представитель ДНР в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда. Реж. Андре Юнебель. 1967. Франция — Италия Признаки шизофрении

«Это шизофрения декоммунизации… но если пойти по их пути, то нужно отказаться от предприятий, которые были построены в Советском Союзе нашими отцами и дедами, да и фамилии и имена поменять. Но что тогда от них останется?» — задался вопросом Пушилин.

По его словам, переименование населенных пунктов не отразится на проведении местных выборов в Донбассе.

«Трудно реагировать на эту шизофрению, но она никак не повлияет на выборы. Более того, это сейчас затрудняет процесс. Их фантазия ни к чему хорошему не приведёт», — прогнозирует Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая украинский парламент в рамках реализации политики «декоммунизации» принял постановление № 4086, которым переименовал ряд населенных пунктов Донбасса, находящихся в ДНР и ЛНР. За соответствующее постановление проголосовали 245 народных депутатов. Так, на Донетчине г. Юнокоммунаровск (входит в состав Енакиевского городского совета ДНР) переименовывается в г. Бунге; г. Кировское — в г. Крестовка; г. Комсомольское Старобешевского района — в г. Кальмиусское; г. Торез — г. Чистяково.

Жители Донбасса прогнозируют, что сейчас глава ДНР Захарченко издаст указ о переименовании Киева в Крестовку или Майдаун.