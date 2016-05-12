Севастополь, 12 мая, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В связи с запуском 11 мая четвертой нитки энергомоста «Кубань-Крым», энергоснабжение Севастополя полностью восстановлено. Правительство города готовит постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации. Резервные источники питания будут законсервированы, кроме тех, что обслуживали объекты соцсферы. Об этом говорилось 12 мая в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Все ограничения по электроснабжению сняты. Далее, проанализировав ситуацию с энергобалансом, губернатор примет решение о прекращении режима ЧС», — сказал замглавы правительства Алексей Еремеев.

Все ресурсоснабжающие компании и коммунальные службы работают в штатном режиме. Директор департамента городского хозяйства Андрей Демин отметил, что ввиду снятия ограничений электроснабжения Севастополя, необходимо на площадку хранения переместить дизельные генераторы, обслуживавшие многоквартирные дома в период дефицита электроэнергии.

«Те резервные источники питания, которые обеспечивают объекты жизнеобеспечения и социальной сферы, необходимо оставить на прежних местах для запуска при возникновении внештатных ситуаций», — поручил Еремеев.

Начальник ГУ МЧС России по Севастополю Сергей Клименко предложил провести анализ работы всех служб и структур в период энергоблокады, выявленных недостатков и предложений по их решению.

«Эта информация необходима для обеспечения жизнедеятельности города в плановом режиме и недопущения недостатков в будущем», — сказал он.

Ожидается, что снятие режима ЧС произойдет 15 мая, одновременно с Республикой Крым.

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Как сообщало ИА REGNUM, энергоблокада полуострова началась в ночь с 21 на 22 ноября, после того, как в Херсонской области Украины экстремисты подорвали ЛЭП, подающие электричество в Крым.

Первые две ветки энергомоста с Кубани в Крым начали работу в конце 2015 года, 14 апреля 2016 ввели в строй третью ветку, после чего отключения электроэнергии на полуострове практически прекратились.