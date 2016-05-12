Москва, 12 мая, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Сбербанк создаст собственный мессенджер, через который смогут общаться и клиенты и сотрудники подключенных коммерческих компаний, сообщается на официальном сайте банка.

КонстантинЕвстегнеев1996 Головной офис Сбербанка в Хабаровске

Новый мессенджер будет интегрирован в «Сбербанк Онлайн», пользователи смогут через него получать консультации и заказывать услуги и товары. Прямо в нём можно будет проводить оплату и отправлять денежные переводы.

Сообщается, что главным преимуществом нового мессенджера будет «умный поиск», подстраивающийся под местонахождение, предпочтения и транзакционные данные пользователя.

Тестирование нового инструмента должно начаться в августе 2016 года.