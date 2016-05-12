Саратов, 12 мая, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Сотрудники Саратовского ЦГМС предупреждают жителей об ухудшении погодных условий на 12 и 13 мая. Возможно падение деревьев, обрыв линий электропередач и связи, затруднения в работе транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Гроза

По информации синоптиков, Саратове ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. Ожидаемая температура ночью 12 — 14 градусов, днём 16 — 18. Ночью и днем 13 мая в Саратове ожидается гроза, а также порывы юго-западного ветра, с переходом днем на северо-восточный 15−20 м/с.