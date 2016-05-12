Симферополь, 12 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Близится курортный сезон, а ряд дорог не готовы или сделаны некачественно, констатировал глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом он написал на своей странице в Facebook после рабочей встречи с вице-премьерами и министрами правительства Крыма о ходе ремонтных работ и состоянии дорог полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Осипов ИА REGNUM Трасса Керчь-Симферополь, август 2015

«К сожалению, часть работ до сих пор не законтрактована, а Служба технического надзора фиксирует недобросовестное выполнение подрядчиками своих обязанностей. Подобные «строители» уже в ближайшее время будут отстранены от процесса и на территории Республики Крым работать с бюджетными средствами больше не будут. Это принципиальная позиция и менять ее мы не собираемся», — написал Аксёнов.

Он поручил министерству транспорта Крыма «Службе автомобильных дорог РК» «в кратчайшие сроки разобраться с теми проблемами, которые возникли». «Все конкурсные процедуры должны быть проведены. Нерасторопность в этом случае недопустима — близится курортный сезон и гости полуострова не должны часть своего отпуска проводить в пробках. Министерство транспорта обязано обеспечить качественную регулировку движения и выполнения ремонтных работ», — подчеркнул глава республики.

На трассе Симферополь — Керчь некоторые из недавно отремонтированных участков уже существенно разбиты, сообщил на совещании директор государственного унитарного предприятия «Служба технического надзора» Владимир Александренко. «Есть участки в очень неплохом состоянии, есть участки, которые уже разбиты после ремонта. В том числе один из примеров — подъём от Грушевки на трассе Симферополь-Керчь», — проинформировал Александренко.

Он уверен, что в сложившейся ситуации виноваты сами подрядчики, безответственно подошедшие к технологии выполнения работ. «Сейчас можно говорить, что там можно было менять основание, можно было сделать ещё что-то, но кто мешал это делать, не знаю. Укладывать асфальт на неподготовленное основание нельзя. В том числе в районе поселка Хошкельды, там действительно хорошо сделали, но не сделали достаточное основание», — рассказал директор «Службы технического надзора».

Глава Крыма распорядился отстранить подрядчиков и учредителей компаний, некачественно работающих на трассе Симферополь — Керчь, от работ в бюджетной сфере в случае их отказа от выполнения гарантийных обязательств по исправлению некачественно проведённого ремонта.

«На трассе Симферополь — Керчь подрядчиков обязать устранить за свой счёт в рамках гарантийных обязательств все недочёты. В случае неустранения, подрядчиков со всех объектов снять, информацию о подрядчиках разместить в средствах массовой информации в открытом доступе. Подрядчиков и учредителей, которые являются собственниками этих компаний, к работам в бюджетной сфере больше не допускать. По тем, кто не выполняет гарантийные обязательства, должны быть приняты меры. Срок даю до понедельника! Вся информация о недобросовестных подрядчиках должна быть размещена в открытом доступе», — распорядился Сергей Аксёнов.

По словам заместителя председателя Совета министров Крыма Олега Казурина, в сумме на трассу «Таврида» предполагается выделение 118 млрд рублей. В 2016 году Крым запросил из бюджета страны 9 млрд 248 млн рублей на строительство дорог: строительство и реконструкцию дороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай, строительство и реконструкцию автомобильной дороги Симферополь — Красноперекопск — Армянск — граница с Украиной, строительство и реконструкцию автомобильной дороги Симферополь — Евпатория — Мирный, строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь — Евпатория, строительство и реконструкцию подъездной дороги к привокзальному комплексу в Симферополе. Также Крым запросил 6,1 млрд рублей на строительство автомобильных подходов к строящемуся мосту через Керченский пролив. Из республиканского бюджета на ремонт и строительство дорог выделено 4 млрд 285 млн рублей для «Службы автомобильных дорог».

«Дополнительные деньги составляют 1 млрд, который вы попросили у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на ремонт автомобильной дороги Ялта — Симферополь. Также у нас 1 млрд 514 млн рублей выделено на ремонт дорог 25 муниципальных образований. Все эти деньги должны быть в этом году нами реализованы», — проинформировал главу республики Сергея Аксёнова его заместитель Олег Казурин.

При этом он напомнил, что есть ещё ряд неосвоенных с 2015 года средств.