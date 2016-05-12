Санкт-Петербург, 12 мая, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Циничный случай вандализма по отношению к объектам культурного наследия зафиксирован в Санкт-Петербурге. Неизвестные хулиганы нанесли оскорбительные и нецензурные надписи на только что отреставрированную ограду буддийского храма в Приморском районе города. Кроме того, они намалевали на ограде дацана нацистскую свастику.

dazan.spb.ru Дацан в Петербурге

Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП), приведя фотографии изуродованной хулиганской мазней ограды, на которой, в частности, видны слова «Скинхедам слава» и свастика.

Напомним, это уже второй случай вандализма за последние дни в Петербурге. 8 мая неизвестным злоумышленником был отломан фрагмент шпаги памятника полководцу Михаилу Кутузову перед Казанским собором.

Акт вандализма по отношению к историческому зданию буддийского храма произошел 10 мая. «На ограде дацана со стороны Приморского проспекта и Липовой аллеи выполнены краской надписи и символы оскорбительного и нецензурного характера. Ограда была только что отреставрирована за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, стоимость работ составила 20 млн рублей», — сообщили в КГИОП.

Комитетом составлено соответствующее заявление о совершенном преступлении в органы полиции. Проводившее реставрацию ограды храма ООО «Возрождение Петербурга» предложило за свой счет устранить нанесенный вандалами ущерб.

В КГИОП просят жителей и гостей Санкт-Петербурга обращать внимание на подобные акты вандализма и своевременно сообщать о них в правоохранительные органы.

Накануне на совещании председателя КГИОП Сергея Макарова с руководством правоохранительных органов Санкт-Петербурга стороны договорились о разработке методических рекомендаций для сотрудников правоохранительных органов, а также о проведении обучающих семинаров по предотвращению и пресечению преступлений в отношении объектов культурного наследия.

Санкт-Петербургский буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» был построен с 1909 по 1915 год и многие десятилетия был самым северным буддийским храмом в мире. Первое буддистское служение состоялось 21 февраля 1913 года в честь 300-летия династии Романовых. Известен также витражами, изготовленными Николаем Рерихом, изобразившим на них восемь благих буддийских символов.