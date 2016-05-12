Париж, 12 мая, 2016, 14:07 — ИА Регнум. На юго-западе Франции в промышленной зоне прогремел взрыв. Как передает телеканал BFMTV, в результате инцидента погибли два человека, еще трое получили различные травмы.

Thierry Beauvir Эйфелева башня. Париж

ЧП произошло в четверг, 12 мая, в коммуне Байонна.

По предварительным данным, причиной взрыва мог стать газовый баллон или обрыв на линии высокого напряжения.

На место инцидента прибыли пожарные и бригады спасателей.

Другие подробности пока неизвестны.