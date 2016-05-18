Королёв, Московская область, 18 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Сегодня в Историческом музее города Королёва открылась выставка «Путёвка в жизнь»: из истории Болшевской трудовой коммуны». Экспозиция посвящена социально-педагогическому эксперименту, проводившемуся на территории нынешнего наукограда: в 1920−30-х годах в одном из районов Королёва находилась трудовая коммуна для подростков-беспризорников.

Цитата из к/ф «Путёвка в жизнь». реж Николай Экк. 1931.СССР банда

В 2016 году исполняется 85 лет с момента выхода на большой экран художественного фильма о коммуне — картины «Путёвка в жизнь» режиссёра Николая Экка. Это был первый в СССР звуковой фильм. Экспозиция содержит уникальные материалы, связанные со съёмками картины.

Выставка была подготовлена к Международному дню музеев, который традиционно отмечается 18 мая и приурочена к Году кино. «В Год российского кино музеи при подготовке выставок конечно учитывают кино-тематику. Так и музей города Королёв. Он никак не связан с кино, но сотрудники музея нашли такую прекрасную тему, которая очень вписывается в контекст 2016 года», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Музея кино Эмма Малая.

На выставке будут представлены экспонаты из фондов Королёвского исторического музея, в том числе личные вещи руководителей и воспитанников коммуны, графика художника-коммунара Василия Маслова, экспонаты из Государственного центрального музея кино, Музея спортивного общества «Динамо», Музея истории космонавтики имени Циолковского, Музея Максима Горького ИМЛИ АН РФ, в том числе многочисленные воспоминания участников съёмок фильма, множество фотографий.

Экспозиция также представит уникальную камеру «Дебри» производства 1929−30 годов. Такой камерой снимался фильм «Путевка в жизнь», что запечатлели архивные фотографии со съемочной площадки. «В ранние годы в СССР ещё не было своей аппаратуры, и фильмы снимались на французскую технику. Со знаменитой камерой «Дебри» работали такие режиссёры, как Дзига Вертов, операторы Леонид Косматов, Михаил Кауфман и многие другие. Фильм «Путёвка в жизнь», хоть и звуковой, но снимался также на эту камеру. Многие кадры были поставлены, как немые, а потом озвучивались отдельно. На выставке будет одна из таких камер — французская «Дебри», — рассказывает Эмма Малая.

пресс-служба Музея кино камера «Дебри»

Фильм положил начало эпохе звукового кино в СССР. Поэтому особое место при подготовке выставки было уделено изучению архивных материалов и свидетельств его создателей. «Оригинальная звуковая аппаратура, с помощью которой создавали звук, к сожалению, до наших дней не дожила. Тогда ещё не было массового выпуска такой техники. Это была оптическая запись звука. То есть звук записывался на плёнку. На студии в те годы работал очень талантливый инженер Павел Тагер. Он получил задание разработать звукозаписывающий комплект и применить новую технику в фильме «Путевка в жизнь». Под руководством Тагера была организована специальная лаборатория, создавшая единственный экземпляр аппарата, который назвали по фамилии Тагера «Тагефон», — комментирует старший научный сотрудник Музея кино.

Картина Экка «Путевку в жизнь» была отмечена призом на I Международном кинофестивале в Венеции 1932 года и надолго завоевал сердца зрителей не только в Советском Союзе, но и за рубежом. «Путевку в жизнь» закупили для проката 26 стран. Впоследствии решением ЮНЕСКО фильм внесли в десятку лучших фильмов всех времен и народов. «Николай Экк был очень талантливым режиссёром, настоящим первопроходцем. Он снял не только первый звуковой фильм, но и первый цветной «Груня Корнакова» 1936 года, и первый стереофильм «Человек в зелёной перчатке» 1967 года», — рассказывает Малая.

Премьера фильма «Путёвка в жизнь» состоялась 1 июня 1931 года в московском кинотеатре «Колосс», который был оборудован звуковой киноаппаратурой «Тагефон СГК-4». Так звуковое кино становилось самостоятельной отраслью в стране.

Справка ИА REGNUM :

Осенью 1924 года близ станции Болшево чекистами была организована коммуна, первыми воспитанниками которой стали восемнадцать беспризорников и пятнадцать «урок» из Бутырской тюрьмы. Так начался смелый эксперимент по перевоспитанию молодых правонарушителей. Через 10 лет коммуна представляла собой поселок с обширным сельским хозяйством и населением в несколько тысяч человек. Кустарные мастерские превратились в высокоорганизованный комбинат спортивного профиля, дававший 60% спортпродукции СССР.

Фильм «Путёвка в жизнь» был снят на основе подлинной истории перевоспитания трудных детей. По сюжету в Москве орудуют шайки беспризорников. Силами милиции проведены облавы, подростки пойманы и распределены по детским домам. Но есть среди них такие, кто бегут из всех детских домов, в которые их направляют. Что с ними делать? Выход предложен: создать для ребят трудовую коммуну, где они будут работать, оставаясь свободными гражданами, и будут кормить себя не воровством, а трудом. Но добрые намерения в теории работают лучше, чем на практике. Бывшие беспризорники далеко не сразу становятся честными работягами…