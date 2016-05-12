Рязань, 12 мая, 2016, 14:05 — ИА Регнум. По данным на 11 мая в Рязанской области от укусов клещей пострадали 236 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Рязанской области, 85 человек из пострадавших — дети.

freestockphotos.biz Клещ

С начала сезона было проведено обследование 72 клещей. В шести случаях выяснилось, что насекомые переносили различные инфекции — одно насекомое было переносчиком клещевого боррелиоза.

ИА REGNUM отмечает, что по результатам заседания областной межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии главам муниципалитетов было рекомендовано увеличить территорию, которая обрабатывается средствами против клещей.

«Главам администраций муниципальных образований дано поручение о привлечении руководителей предприятий и учреждений, расположенных в природных очагах к проведению акарицидных обработок собственных территорий», — говорится в сообщении пресс-службы.