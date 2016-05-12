Могилёв, Белоруссия, 12 мая, 2016, 14:00 — ИА Регнум.



government.ru Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков

Председатели правительств России и Белоруссии обсуждают 12 мая в Могилёве вопросы экономического и политического сотрудничества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках мероприятия Дмитрий Медведев и Андрей Кобяковво время переговоров в узком и расширенном составах (с участием членов делегаций) обсудят 27 вопросов. Основная тема переговоров — торгово-экономическое сотрудничество, существенно затормозившееся во время кризиса и не продемонстрировавшее прогресса ни по одному из пяти интеграционных проектов в промышленной сфере.

Кроме того, будут обсуждены вопросы взаимодействия во внешней политике, в информационной и гуманитарной сферах. Члены делегаций обсудят выполнение прогнозных показателей на 2016 год, а также конкретные программы Союзного государства, в частности — реализацию научно-технической программы Союзного государства «Разработка и создание нового поколения микросистемотехники и унифицированных интегрированных систем двойного назначения на ее основе» на 2010−2014 годы.

Ожидается также обсуждение вопроса о снижении цен на российские нефть и газ для Белоруссии — такую возможность не исключил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. По его словам, данного вопроса нет в повестке заседания, но ничто не мешает обсуждению «на полях».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году власти Могилёва прославились «варварским актом» в отношении памятника Александру Пушкину. Руководство Белоруссии проигнорировало мнение общественности и отказалось восстанавливать обезображенный памятник всемирно известному русскому поэту, при жизни бывавшему в нынешнем областном центре постсоветской республики.

Напомним, по итогам 2015 годатоварооборот Белоруссии с Россией рухнул на 26,3% — до $27,5333 млрд: белорусский экспорт сократился почти на треть — до $10,3891 млрд (-31,6%), импорт — до $17,1442 млрд (-22,7%). Отрицательное сальдо торговли с Россией у Белоруссии уменьшилось (-$6,7551 млрд). В 2016 году белорусский экспорт продолжил падение.