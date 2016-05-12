Томск, 12 мая, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Радиостанции «ЕвропаПлюсТомск» отказали в продлении лицензии на вещание. Радиостанция продолжит свою работу на другой частоте, сообщает агентство новостей ТВ-2.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Закрытие радиостанции

«Телекомпании ТВ-2 было отказано в продлении лицензии на частоту 103.4 под предлогом несоответствия закону о СМИ, статья 19, пункт 1. Эта та статья, которая предусматривает ограничение медийной деятельности для граждан с двойным гражданством. Однако никто из людей, которые имели отношение к документам по продлению лицензии, начиная с меня и заканчивая собственником Виктором Мучником, не имеет двойного гражданства, не имеет активов за границей. Тем не менее, с точки зрения Роскомнадзора, это является недоказанным обстоятельством. Несмотря на то, что заверенная копия российского паспорта является достаточным основанием для принятия документов у организации для продления лицензии, нам отказывают. От себя могу сказать, что я не являюсь человеком, который имеет двойное гражданство или имеет какие-то активы за пределами Российской Федерации», — рассказал директор радиохолдинга «Медиа FM» Сергей Лапенков.

По его словам, доказать это Роскомнадзору невозможно. «Документов, которые они попросили предоставить из УФМС, в природе не существует. Федеральная служба не выдает документ, который является подтверждением того, что человек не имеет двойного гражданства. Они максимум, что делают, дают некую справку о том, что по их сведениям, подача заявления о наличии двойного гражданства в их ведомство не поступало. Из-за этого казуса, который, я считаю, искусственно смоделирован, нам не продлили лицензию на 103.4», — сказал Сергей Лапенков.

Он добавил, что вещание радиостанции «ЕвропаПлюсТомск» продолжится на другой частоте, на которой транслируется «Спорт FM».

«Это будет технический сигнал Москвы, люди смогут слушать радиостанцию. Я надеюсь, что с нового сезона в эфир вернутся и местные программы, которые пока остановлены, так как необходимо внести изменения в концепцию вещания на новой частоте», — добавил Сергей Лапенков.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2015 года томская телекомпания ТВ-2 прекратила свое вещание.

По словам главного редактора телекомпании ТВ-2 и директора Томской Медиа Группы Виктора Мучника, причиной отказа в лицензии стала аффилированность радиостанции с ТВ-2.

«В 30-е годы была в ходу аббревиатура ЧСИР (член семьи изменника Родины), когда репрессиям подвергали родню репрессированных. Случай с лишением нас радийной лицензии заставляет вспомнить эту аббревиатуру. Нам известно, что одновременно с нами переоформляли лицензии еще несколько радиостанций. Ни у одной из них не возникло проблем с Роскомнадзором по части неправильных документов о втором гражданстве учредителей. У меня нет никаких сомнений, что нас лишают радийной лицензии исключительно по причине аффилированности радиостанции с ТВ-2. Не сомневаюсь, что об отсутствии у меня второго гражданства компетентным инстанциям прекрасно известно. В каком-то смысле происходящее — это оценка работы ТВ-2 уже в Сети. Кому-то наша работа сильно не нравится. Кто-то видимо предполагает, что наши радиостанции — источник средств для продолжения этой работы. Это не так. ТВ-2 продолжит работу вопреки давлению. Происходящее с радийной лицензией — очередной этап в той войне, которая ведется против ТВ-2. Мы будем оспаривать действия Роскомнадзора в судебном порядке, хотя иллюзий по поводу нашей судебной системы у меня нет», — сказал Виктор Мучник.

Напомним, «ЕвропаПлюс» — это первое радио на частоте 103.4, которое запустила в эфир телерадиокомпания ТВ-2 в 1997 году.