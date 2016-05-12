Ярославль, 12 мая, 2016, 13:58 — ИА Регнум. 12 мая шестеро оппозиционных депутатов Ярославской областной думы направили обращение к прокурору Ярославской области Юрию Верховцеву с требованием проверить законность расположения избирательных участков предварительного голосования партии «Единая Россия» в образовательных учреждениях Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Данное обращение подписали Александр Воробьев (КПРФ), Елена Кузнецова (КПРФ), Эльхан Мардалиев (КПРФ), Андрей Ершов («Справедливая Россия»), Ольга Секачева («Справедливая Россия») и Сергей Балабаев.

«В день проведения праймериз коллеги из «Единой России» планируют использовать в качестве избирательных участков здания школ и других образовательных учреждений. Это грубейшее нарушение сразу двух законов: «О политических партиях» и «Об образовании», ведь деятельность политических партий в образовательных учреждениях запрещена», — считает Эльхан Мардалиев.