Москва, 12 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Уголовное дело, возбужденное в отношении одной из структур холдинга РБК, не стоит связывать с давлением на компанию. Об этом заявил в четверг, 12 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РБК

«Я бы никоим образом не увязывал это с давлением на РБК, никакого давления не оказывается», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом Песков добавил, что если в отношении каких-то компаний выполняются следственные действия, «то вопрос надо адресовать тем следственным органам, которые выполняют такие действия».

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Владимир Путин, скорее всего, не встречался с бизнесменом Михаилом Прохоровым и другими акционерами холдинга.

«Мне неизвестно о такой встрече, — подчеркнул Песков. — Скорее всего, такой встречи не было».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая главное следственное управление ГУ МВД России подтвердило возбуждение уголовного дела по факту хищений 25% акций организации, находившейся под контролем медиахолдинга РБК.

По данным полиции, дело по статье «Мошенничество» было возбуждено 29 апреля. Речь идет об активах стоимостью 1 млн руб. Название юридического лица и в отношении кого ведется расследование — не уточняется.

Читайте также: МВД РФ подтвердило возбуждение дела о хищении акций в компании РБК