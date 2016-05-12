Санкт-Петербург, 12 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Правоохранительными органами Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело в связи с повреждением памятника полководцу Михаилу Кутузову на Невском проспекте у Казанского собора. Инцидент произошел в дни майских праздников и вызвал большой резонанс у горожан, возмущенных актом вандализмом.

kgiop.gov.spb.ru Повреждения на памятнике Михаилу Кутузову

По данным следствия, 8 мая 2016 года неизвестный злоумышленник отломил и похитил нижнюю часть бронзовой шпаги памятника великому полководцу. Нанесенный ущерб составляет около 70 тысяч рублей.

Как сообщили сегодня, 12 мая, в прокуратуре Санкт-Петербурга, дело возбуждено в отношении неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Памятник Михаилу Кутузову является объектом культурного наследия федерального значения, состоит на учете в СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры», входит в состав Музейного Фонда Российской Федерации.

Ход дознания по уголовному делу находится на контроле прокуратуры Центрального района Петербурга. Сроки восстановления облика памятника пока не определены.

Добавим, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга с просьбой обращать внимание на подобные акты вандализма и своевременно сообщать о них в правоохранительные органы.

«Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, по закону обязаны возместить стоимость восстановительных работ», — напомнили в смольниском комитете.