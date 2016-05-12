Иваново, 12 мая, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В Ивановской области из-за лесного пожара пришлось эвакуировать детей из цыганского табора, расположившегося поблизости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Цитата из к/ф «Табор уходит в небо». Реж. Эмиль Лотяну. 1975. СССР Цыганский табор

Всего за минувшие сутки, 11 мая, ивановские пожарные выезжали на тушение травы 20 раз. В одном случае огонь перекинулся с травы на лес. Из-за сильного ветра дым распространился в сторону села Подвязновский. В связи с этим администрация сельского поселения приняла решение эвакуировать из цыганского табора, расположенного в селе Подвязновский, 40 детей. Их вывезли в соседнюю деревню Горино. Уже тот же день дети вернулись по домам.

Пожар спасателям удалось оперативно ликвидировать, хотя огонь успел охватить 0,8 га. Тушили возгорание 35 человек. Уже известно, что пожар произошел из-за брошенной у железнодорожного переезда стеклянной бутылки.