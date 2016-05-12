Таллин, 12 мая, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Живущие на временной основе в Таллине беженцы из африканской Гвинеи недовольны тем, какой оказалась Европа, в которую они стремились, на примере Эстонии. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает эстонское издание «Столица» в статье «Эстония совсем не похожа на Европу — нелегальные мигранты». Сообщается, что четверых нелегально прибывших в Эстонию иммигрантов власти недавно отправили жить в Таллинский приют для бездомных. До этого они полтора года провели в Харкуском центре для беженцев. У мужчин нет документов, поэтому их невозможно выслать на родину.

ekspress.delfi.ee Беженцы в Эстонии

По их признанию, когда срок пребывания в центре истек, их просто выставили вон, и они оказались на свободе, но, по сути, вне закона. Как нелегалы, они не имеют права работать и получать пособия, а существовать как-то надо. «Неужели это Европа? — Спрашивает один из них по имени Амаду. — Мы слышали, что в Европе так к иммигрантам не относятся. Но здесь гораздо хуже, чем мы вообще могли себе представить». Кроме того, они обязаны каждый рабочий день отмечаться в полиции.

По их утверждениям, они постоянно голодные, поскольку весь их рацион состоит из еды раз в день на бесплатной суповой кухне. «Но мы не знаем, где искать помощи, — говорит Амаду. — Мы ничего не знаем о социальной системе Эстонии». И никакого разумного выхода из их положения не видно. «Конечно, в ночлежке мало приятного, — говорит Амаду. — Здесь все грязные, от всех воняет».

Трагичность ситуации с вновь прибывшими нелегальными беженцами подтверждают и местные эксперты. По словам заведующего Эстонским центром прав человека Эгерт Рюнне, у государства нет четкого представления, что делать с такими людьми. Поэтому реальна ситуация, что произойдет отчуждение этих людей от эстонского общества. В качестве выхода руководитель некоммерческой организации по оказанию помощи беженцам Eesti Pagulaseabi Ээро Янсон считает обращение в международную миграционную организацию, которая занимается добровольной высылкой и предоставляет желающим возможность вернуться домой, давая деньги на проезд и стартовое пособие, чтобы можно было начать новую жизнь на родине.