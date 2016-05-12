Казань, 12 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Причиной вынужденной посадки аэробусаА320, следовавшего по маршруту «Москва — Кемерово», в аэропорту столицы Татарии стало резкое ухудшение самочувствия 27-летней пассажирки Вероники Проскуряковой. Девушка стала известна в светских кругах Москвы после того, как в 2015 году победила в конкурсе «Королева столицы», сообщает 12 мая Life.ru.

vk.com Скорая помощь

После приземления самолета девушку срочно доставили в одну из больниц Казани, как рассказали изданию медики, у нее случилось обострение язвы. В настоящее время девушка находится в хирургическом отделении, ей провели эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта.

В 2015 году Вероника Проскурякова приняла участие в одном из московских конкурсов красоты и завоевала в нем главный приз. В состязании за титул «Королева столицы» каждый год борются между собой бизнес-леди с активной жизненной позицией и яркой внешностью.

Известно, что теперь девушка живет в Москве, а в Кемерово у нее остались родители. В гости к ним она и направлялась на самолете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после вынужденной посадки на запасной полосе казанского аэродрома, когда почувствовавшую недомогание пассажирку передали медикам, самолет продолжил движение по маршруту после дозаправки.