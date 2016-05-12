Бирмингем, США, 12 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Стрельбой и смертью одной женщины, а также ранениями ей детей закончился 11 мая скандал в одном из домов города Бирмингем, штат Алабама (США), сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «С меня хватит!». Реж. Джоэл Шумахер. 1993. США Оружие

Трагедия разыгралась, когда женщина не дала войти в свой дом ухажеру. «Он пытался войти в дом. По всей видимости, они не впустили его. По какой-то причине, я полагаю, он открыл огонь по месту их жительства», — заявил официальный представитель полиции Шон Эдвардс.

Дети погибшей, которым 5, 8, 11 и 12 лет, получили ранения рук, ягодиц, груди и бедер. Их госпитализировали, один ребенок находится в критическом состоянии.