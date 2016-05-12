Бразилиа, 12 мая, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Сенат Бразилии поддержал отставку Дилмы Руссефф. Теперь в течение 180 дней обязанности глава государства будет исполнять вице-президент Мишел Темер, затем вновь состоится голосование. Если две трети членов сената выскажутся за импичмент, то Мишел Темер будет и далее исполнять президентские функции. Либо Дилма Руссефф вернется в президентское кресло.

planalto.gov.br Дилма Руссефф

Накануне голосования в сенате было предпринято несколько попыток помешать процедуре импичмента. Так, и.о. главы нижней палаты парламента страны Валдир Мараньау заявил, что своим решением он аннулирует результаты предыдущего голосования о поддержке импичмента и требует повторного голосования. Ряд СМИ, в том числе и российских, поспешил назвать это «победой Дилмы Руссефф». Однако, менее чем через 24 часа Валдир Мараньау отменил собственное решение и дал «зеленую улицу импичменту», писала Prensa Latina.

В чем секрет политических «шатаний» спикера корреспонденту ИА REGNUM пояснил бразильский социолог Павел Грасс: «Дело в том, что руководство Прогрессивной партии Бразилии предупредило спикера, что в случае, если он не откажется от решения об отмене предыдущих итогов голосования, он будет исключен из партии и потеряет свой депутатский мандат».