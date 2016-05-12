Москва, 13 мая, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 13 мая, Госдума обсудит пакет антитеррористических законопроектов, внесенных главами профильных комитетов нижней и верхней палат парламента Ириной Яровой («Единая Россия») и Виктором Озеровым, сообщает ИА REGNUM. Инициативы направлены на создание дополнительных механизмов противодействия террористическим угрозам.

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Поправки вносятся в УК, в УПК, а также в 10 действующих законов, в том числе в закон о гражданстве, о связи, о порядке въезда и выезда из РФ и ряд других законов. Уголовный кодекс при этом дополняется тремя новыми составами: несообщение о преступлении, содействие экстремистской деятельности, и третий состав — называется «акт международного терроризма».

Санкции за международный терроризм и финансирование

Предлагается закрепить в числе преступлений против мира и безопасности человечества новый состав — «международный терроризм». «Совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан РФ, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов РФ, а равно угроза их совершения» наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненным лишением свободы, следует из поправок.

Финансирование подобных деяний предлагается наказывать тюремным сроком от 10 до 15 лет с возможным назначением крупных штрафов.

Совершение преступления в условиях вооруженного конфликта становится отягчающим обстоятельством.

За терроризм будут наказывать с 14 лет

Поправками снижается возрастной порог за умышленные террористические преступления — до 14 лет.

Склонение или вербовка для участия в экстремистской деятельности будет караться лишением свободы на срок до 15 лет, а осужденных террористов, имеющих два гражданства и более, будут лишать гражданства РФ.

Связь и хранение данных

Авторы предлагают обязать операторов связи хранить в России в течение трех лет записи разговоров, текстовые сообщения и изображения, а также предоставлять их по запросу спецслужбам. Отметим, что по заявлениям самих операторов, реализация этой нормы потребует от них значительных инвестиций и нескольких лет на реализацию. Депутаты обещают: ко второму чтению «параметры и объемы хранения информации» могут быть «уточнены».

Призывы, пособничество и несообщение

Публичные призывы к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма в интернете будут караться штрафом до 1 млн рублей или до 5−7 лет лишения свободы.

Лишением свободы на срок от 15 до 20 лет предлагается наказывать за пособничество террористам.

Лица, не сообщившие властям о подготовке или совершении преступлений, в том числе террористического акта, вооруженного мятежа, захвата заложников, могут быть приговорены к принудительным работам или лишению свободы на срок до 3 лет.

Запрет на выезд из России

Авторы законопроекта предлагают не выпускать в течение 5 лет тех, кому «объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения» тринадцати видов «террористических» преступлений. Норма коснется и тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за связанные с терроризмом особо тяжкие преступления, предусмотренные четырьмя статьями УК, а также за любые «преступления экстремистской направленности».

Комитет Госдумы по безопасности напоминает, что и сейчас «выезд может быть ограничен для лиц, осужденных за совершение преступлений, в том числе небольшой тяжести, до отбытия (исполнения) ими наказания». Депутаты ссылаются на решение Конституционного суда, который в 2009 году признал такое положение закона о порядке выезда из РФ и въезда в РФ конституционным, а также на Всеобщую декларацию прав человека, где говорится о допустимости ограничения прав и свобод человека, если это «необходимо в интересах обеспечения общественного порядка и предотвращения преступлений, обеспечения общего благосостояния в демократическом обществе».