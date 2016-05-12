Киев, 12 мая, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Сегодня, 12 мая, Верховная рада Украины в рамках реализации политики «декоммунизации» приняла постановление № 4086, которым переименовала ряд населенных пунктов Донбасса, находящихся в ДНР и ЛНР. За соответствующее постановление проголосовали 245 народных депутатов, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

Всего украинский парламент переименовал 34 поселка, 27 сел и 12 городов в Донбассе.

Так, на Донетчине г. Юнокоммунаровск (входит в состав Енакиевского городского совета, под контролем ДНР) переименовывается в г. Бунге; г. Кировское — в г. Крестовка; г. Комсомольское Старобешевского района — в г. Кальмиусское; г. Торез — г. Чистяково.

На Луганщине г. Кировск был переименован в город Голубовка; г. Красный Луч — г. Хрустальный; г. Вахрушево Краснолучского городского совета — в Боково-Хрустальное; г. Петровское Краснолучского городского совета — в Петрово-Красноселье; г. Краснодон — в г. Сорокино; г. Артемовск Перевальского района — в г. Кипучее; г. Свердловск — в г. Должанск; г. Стаханов — в г. Кадиевка.

В то же время жители н.п. Донетчины, находящихся под контролем ДНР, по-разному реагируют на переименование своих населенных пунктов.

«То, что наш город Торез переименовали в Чистяково, — это еще нормально. Кировограду явно не повезло. Переименовать город областного значения в Кропивницкий — это печально. Разделяю недовольство местных жителей. Зачем переименовали Красный Лиман и Красный Луч? Что, запретят слово «красный»? Где здесь ассоциация с коммунизмом? Кировское назвали Крестовкой. Какое Рада имеет право переименовывать населенные пункты в ДНР и ЛНР, если они тут не интересовались мнением местного населения? С таким же успехом завтра Захарченко издаст указ о переименовании Киева в Крестовку или Майдаун», — сказала корреспонденту ИА REGNUM жительницы Тореза Людмила.

«С нами никто не согласовывал переименование Юнокоммунаровска. И почему — Бунге? Нельзя закреплять на законодательном уровне названия городов без мнения местных жителей. По такому вопросу надо провести местный референдум, но на Украине власти не проводят референдумы, боятся своего народа. Знаю, что на Украине работает компания «Бунге», которая выпускает подсолнечное масло. Но конкретно у нас масло никто не делает», — отметил житель Енакиево Александр.

Тем временем 12 мая под здание Рады вышли противники переименования г. Кировоград в Кропивницкий. Протестующие, порядка сотни человек, держат в руках флаги Украины, а также плакаты: «Спроси у меня, как называть мой город», «Имя города — выбор граждан», «Переименованию не время», «Хватит навязывать названия, услышьте нас», «Начните переименование с себя». В настоящее время здание парламента охраняют до 40 силовиков.

Напомним, в апреле 2015 г. Рада приняла закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». По данным Украинского института национальной памяти, новые названия в связи с действием закона должен получить 941 населенный пункт Украины. Демонтаж всех памятников и мемориальных знаков, как и переименование улиц и городов должен завершиться на Украине до 21 мая 2016 года.

В 2002 году на Украине была зарегистрировано украинское подразделение международной интегрированной компании «Бунге» (Bunge Украина). Компания работает в области агробизнеса и производства рафинированного масла. В частности, в состав «Bunge Украина» входит ЗАО «Днепропетровский маслоэкстракционный завод», на котором осуществляется экстракция, рафинация и бутилирование масла под торговыми марками «Олейна» и «Розумниця».