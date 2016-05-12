Нижний Новгород, 12 мая, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В Богородском районе Нижегородской области сотрудниками полиции и ФСБ обнаружен крупный схрон боеприпасов. Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МВД РФ, подозреваемый в организации схрона задержан в порядке ст. 91 УПК России.

ГУ МВД РФ по Нижегородской области Содержимое схрона с оружием

Схрон находился возле одного из домов в деревне Кожевенное. В нем находилось 9 взрывателей к артиллерийским снарядам, «4 предмета, похожих на пистолеты», составные части иного оружия, а также патроны различного калибра в количестве 432 штук.

Хозяин схрона является одним из так называемых «чёрных копателей».

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»), возбуждено уголовное дело.