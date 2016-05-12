Москва, 12 мая, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Безусловно, система взимания платы по системе «Платон» сказалась на транспортных издержках и привела к росту цен на транспортные услуги и росту цен для конечного потребителя. Себестоимость выросла, а покупательская способность и спрос населения упали, заявил руководитель комитета по транспорту московского отделения «ОПОРЫ России» Игорь Ребельский, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о сохранении льготного тарифа системы «Платон» до 1 января 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грузоперевозки

«На увеличение стоимости перевозки также влияет нестабильная ситуация на рынке, удорожание акцизов на топливо, постоплатная система расчетов, лизинг и высокие кредитные ставки, создающие дополнительные риски для предпринимателей. Еще одним фактором роста стоимости является динамика изменения курсов валют, которая не дает возможности установить фиксированный тариф на рынке», — пояснил эксперт.

«Доходы от взимания этой платы зачисляются в дорожные фонды, как и транспортный налог. Выходит, что владельцы транспорта вынуждены платить два обязательных платежа. И это без учета акциза на топливо, сборы от которого также пополняют региональные дорожные фонды. Но чтобы правильно оценить влияние нового дорожного налога необходимо рассматривать весь процесс в комплексе», — высказал свое мнение Ребельский.

«В нынешних условиях компаниям приходится бороться за клиентов, что вынуждает некоторых из них компенсировать спад не увеличением стоимости тарифов, а падением уровня маржинальности и рентабельности. Сейчас многие компании были вынуждены уйти с рынка в силу дебиторских задолженностей», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнес-омбудсмен Борис Титов хочет обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о сохранении льготного тарифа системы «Платон» до 1 января 2019 года. По его словам, введение системы «Платон» повлекло огромную нагрузку на бизнес и спровоцировало увеличение розничных цен в среднем на 2−5%. Сокращение объема грузоперевозок составило 30−40%, тарифы на грузоперевозки увеличились примерно на 30%, средняя стоимость одного километра пробега выросла на 6−15%.