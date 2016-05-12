Омск, 12 мая, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В Омске стартовал масштабный ремонт дорожного полотна за счет субсидий регионального дорожного фонда.

Лариса Елтышева. Аdmomsk.ru Ремонт дорог

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, 11 мая одна из подрядных организаций, выигравших конкурс, приступила к ремонту дорожного полотна по всей ширине проезжей части на Соборной площади. Уточняется, что ремонту подлежит участок от улицы Красный Путь до улицы Ленина общей площадью около 15 тыс. кв. м. Движение транспорта будет перекрыто частично.

«На первом этапе, который планируется завершить до конца недели, будет выполнено снятие верхнего слоя существующего асфальтобетонного покрытия автодороги. Отмечу, что фрезерование может проводиться при любых погодных условиях без ущерба качеству», — прокомментировал первый заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Евгений Фомин.

В мэрии уточнили, что работы по ремонту дороги выполнит предприятие «СибРос», которое выиграло торги на определение подрядных организаций на ремонт дорожных объектов. В ближайшее время этот подрядчик также должен приступить к ремонту дорожного полотна на улицах Ленина, Интернациональной и на площади Победы.

По состоянию на 11 мая текущего года победу в торгах одержали еще две организации: «Патрос» и «СтройТраст». Они должны приступить к ремонту дорог на следующей неделе после подписания контрактов и согласования схем организации дорожного движения.

Со всеми подрядными организациями заключает контракты на производство работ бюджетное учреждение Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», которое является заказчиком.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным департамента городского хозяйства, в Омске в текущем году планируют отремонтировать 21 дорогу общей площадью 588 тыс. кв. м. В перечень дорог, подлежащих ремонту, включены городские магистрали с интенсивным движением автотранспорта. Из областного бюджета на эти цели выделена субсидия в размере 643,3 млн руб. Софинансирование из бюджета города составляет 34,2 млн руб.

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«На данных дорогах будут осуществляться мероприятия по устройству выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетонной смеси по всей ширине проезжей части, что позволит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта на отремонтированных участках улично-дорожной сети города в течение более продолжительного времени, чем после проведения аварийно-восстановительного ремонта. Все работы планируется завершить до Дня города», — отметил Фомин.

Кроме того, 19 дорог в Омске планируют отремонтировать за счет дополнительных федеральных средств. На эти цели предусмотрено более 300 млн рублей.

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ИА REGNUM ранее уже сообщало, что в Омске этой весной сложилась критическая ситуация с дорогами. Об ужасающем состоянии дорожного полотна в апреле в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала жительница Омска. После этого местные чиновники пообещали, что займутся этой проблемой вплотную.

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