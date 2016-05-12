Белгород, 12 мая, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко в 2015 году заработал 2 млн 571 тыс. 438,76 рублей. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах чиновника опубликованы на официальном сайте областного правительства.

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Доходы губернатора остались практически на уровне 2014 года. В собственности губернатора находятся два земельных участка, два жилых дома и две квартиры. У его супруги — земельный участок, дом, квартира и автомобиль Toyota. Жена губернатора за год заработала почти 105 тысяч рублей.

Первый заместитель губернатора Валерий Сергачев за год заработал 1,404 млн рублей, его жена — 354 тысяч. Примерно на таком уже уровне сложились доходы заместителей губернатора. Олег Абрамов задекларировал 1 млн 315 тыс. 489,77 руб., его супруга — более девяти миллионов. Доходы Станислава Алейника составили 1 млн 572 тыс. 29,8 руб., его супруги — 512 тыс. рублей. Елена Батанова за год заработала 1 млн 831 тыс. 918,4 руб., ее супруг — 1,1 млн. Владимир Боровик задекларировал доходы в 1 млн 442 тыс. 219,96 руб., его супруга — 591 тыс. Юрий Галдун получил в 2015 году 1 млн 476 тыс. 847,49 руб., его супруга — 479 тысяч. Валерий Шамаев заработал 1 млн 438 тыс. 484,79 руб., его супруга — немногим более 570 тысяч.

Сергей Боженов — единственный из заместителей губернатора, который заработал больше главы региона. Его доходы составили 2 млн 892 тыс. 131,37 руб., а его жена за год получила 93,8 тыс. рублей. Сведений о доходах заместителя губернатора Евгения Глаголева в документе нет.