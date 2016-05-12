Архангельск, 12 мая, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Архангельской области растет число ВИЧ-инфицированных людей. В 2015 году показатели по заболеваемости ВИЧ-инфекцией увеличились на 80,7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщилаглавный врач ГБУЗ АО «Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Елена Попова.

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Всего в регионе диагноз ВИЧ поставлен 1124 жителям области, 121 человек умер. Т

Заболевание зарегистрировано во всех районах Архангельской области. «Гораздо больше стало заболевших в возрасте от 30 лет и старше (57,7%). Также отмечается рост числа случаев заражения при внутривенном потреблении наркотиков. Число таких случаев заражения возросло на 46,6%», — сказала Елена Попова.

Она отметила, что 15 мая 2016 года в Международный день памяти людей, умерших от ВИЧ (СПИДа), Архангельск присоединится к акции «Стоп-ВИЧ». «В этот день все желающие смогут пройти бесплатное, анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию. Это ежегодное мероприятие, которое мы всегда проводим. Кроме этого, 15 мая у здания нашего учреждения будут работать интерактивные площадки по вопросам ВИЧ-инфекции», — сказала Елена Попова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в рамках госпрограммы на лечение ВИЧ-инфицированных было предусмотрено более 44 миллионов рублей, из которых на лечебные препараты выделили 35,5 миллиона рублей.