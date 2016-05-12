Киев, 12 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Парламент Украины принял законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части деятельности Генпрокуратуры Украины», расширяющий круг лиц, которые могут претендовать на должность генпрокурора страны. Как сообщает «Укринформ», за соответствующее решение проголосовали более 250 народных избранников.

Верховная рада

Согласно документу, должность генпрокурора отныне может занимать гражданин Украины, у которого есть высшее образование и стаж работы в области права либо опыт работы в законодательном или правоохранительном органе не менее 5 лет.

При этом из закона была изъята норма о необходимости кандидату иметь высшее юридическое образование.

Также дополнениями к закону устанавливается, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины образуются департаменты, управления и отделы, а также Генеральная инспекция.

Кроме того, законопроект регулирует законодательную коллизию и откладывает на 2 года передачу дел, расследование по которым продолжается, из ГПУ в Государственное бюро расследований.